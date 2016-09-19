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ford mondeo, premium markalara meydan okudu!

FORD MONDEO, PREMİUM MARKALARA MEYDAN OKUDU!

Türkiye pazarına 4 kapılı sedan, 5 kapılı Hatchback ve Station Wagon gövde tipleriyle sunulan Ford Mondeo, Hava Yastıklı Arka Emniyet Kemerleri'ni sunarak güvenlik konusunda ciddi bir atılım gerçekleştiriyor.

Tarih : 19 Eylül 2016, 11:48
Puan Ver : Ford Mondeo, Premium Markalara Meydan Okudu!(10/10)11


Türkiye pazarına 4 kapılı sedan, 5 kapılı Hatchback ve Station Wagon gövde tipleriyle sunulan Ford Mondeo, Hava Yastıklı Arka Emniyet Kemerleri'ni sunarak güvenlik konusunda ciddi bir atılım gerçekleştiriyor.

Ford Mondeo'nun giriş seviyesinde SYNC II ve 8 inçlik dokunmatik renkli ekranı standart olarak sunarken, Titanium donanım seviyesinde Sony müzik sistemi ile entegre navigasyon, geri görüş kamerası ve otomatik park sistemi standart donanımda yer alıyor. Ford Dinamik LED farlar ve Active Motion çok noktalı masaj yapan koltuklar gibi yenilikle de yine aracın öne çıkan artıları arasında. Yeni Mondeo'da sunulan bir diğer yeni teknoloji gelişmiş Otomatik Park Sistemi. Sistem, paralel veya dikey park seçiminize göre uygun park yerini buluyor ve park etmeniz için gerekli tüm direksiyon manevralarını kendisi yapıyor. Düşük hızlarda öndeki araca çarpmayı engelleyen Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Şeritte Kalma Yardımcısı, Sürücü Dikkat Takip Sistemi gibi teknolojiler ürün gamında sunulan diğer teknolojiler…

Ford Mondeo, ayrıca Ford Dinamik LED Ön Far Teknolojisi, Active Motion çok noktalı masaj fonksiyonu ile donatılmış deri koltuklar ve SYNC 2 sesli kontrol sistemi ile entegre yüksek çözünürlüklü 8 inç dokunmatik ekran gibi teknolojik özellikleri ile üst sınıf bir otomobil standardında sahneye çıkıyor.

1.5 litre EcoBoost motorun yanısıra, yeni Ford Mondeo'da; ilk aşamada 6 ileri manuel şanzımana sahip 1.6 litre TDCi 115 PS dizel motor seçeneği sunuluyor. Önümüzdeki dönemde 2.0 litre TDCi 180 PS 6 ileri PowerShift otomatik şanzıman ile de sunulacak. Yeni Mondeo'nun 1.5 litrelik EcoBoost versiyonu akin kullanımda 100 kilometrede 9.4 litre yakıt tüketimi ile yetiniyor.

Güncel Ford Mondeo'nun ülkemizdeki fiyatları 100.000 ile 185.000 TL arasında değişiyor.



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Etiketler: Ford  Mondeo  Premium  Markalara  Meydan  Okudu    haber

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