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ford: apple araba üretmeye çalışıyor olabilir

FORD: APPLE ARABA ÜRETMEYE ÇALIŞIYOR OLABİLİR

Ford teknoloji işinde. Evet araba da yapıyorlar ancak bu faaliyetlerinin sadece bir parçası.

Tarih : 26 Nisan 2016, 09:26
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Şirketin üst düzey yönetimi, gelecekteki rakiplerinin General Motors ya da Chrysler olmayacağı varsayımında bulunuyor ve yeni rakiplerin Google ya da Apple olarak görüyor.



Ford'un CEO'su Mark Fields "Varsayımımız Apple'ın araba üreteceği yönünde" dedi.



Fields "Bu bize tek bir ürün üstünde değil müşterinin ürünle ve hizmetle ilgili tüm deneyimine de odaklanmamız için gerekli teşviği sağlıyor" dedi.



Odaklanma Ford Şirketi'nin Silikon Vadisi'ndeki yeni tekonoloji işinde sürücüsüz arabalar üstündeki çalışma anlamına geliyor.



Ford teknoloji şirketleriyle ortaklık kurup insanların araçlarıyla kurdukları iletişimi de araştırıyor.

 








Etiketler: Ford  Apple  Araba  Üretmeye  Çalışıyor  Olabilir    haber

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