Otomotiv dünyasının önde gelen şirketlerinden biri olan Ford, hem yakıt tasarrufu hem maliyet bakımından kendisine tasarruf sağlayacak 3D yazıcılar ile araba parçaları üretimine başlayacak.



Otomotiv dünyasının önde gelen şirketlerinden biri olan Ford, hem yakıt tasarrufu hem maliyet bakımından kendisine tasarruf sağlayacak 3D yazıcılar ile araba parçaları üretimine başlayacak.



Son zamanlarda popülerliği artan 3D yazıcılarla birçok ürünün yapıldığı karşımıza gelmişti. Bunun hemen yanında otomotiv sanayisinde oldukça popüler hale gelmeye başladı 3D yazıcılar. Dünyadaki önde gelen otomotiv üreticilerinden olan Ford, hem mali olarak hem de üretim sürecindeki sıkıntıları aşmasını sağlayacak 3D yazıcı ile üretime geçeceğini belirtti.



3D Yazıcıları ilk defa kitlesel üretim için kullanacak olan Ford, 3D yazıcı üretimi yapan Stratasys şirketinin, her modele uygun parça basabilme yeteneğine sahip olan Infinite Build sistemi ile kullanıma geçirecek. Bu üretim tarzı ile parçaların maliyetini azaltmayı düşünen şirket, bununla kalmayıp 3D yazıcılarla üretilecek araçların, metal döküm parçalara nazaran ağırlığı oldukça düşük ve maliyeti oldukça ucuzlamış olacak. Şimdilik test aşamasında olan bu sistemler çok yakında hayata geçmiş olacak.



Sonuç olarak değişen teknolojinin üretimin her aşamasında kullanılacağını söylemek oldukça doğru bir söz olacak.



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