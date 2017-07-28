Forbes dergisi, seyahat/kadın bölümünde yaptığı bir listede, Türkiye'yi kadınlar için seyahat edilebilecek dünyadaki en tehlikeli 10 ülkesinden biri olarak gösterdi.

Forbes dergisinden Laura Begley Bloom, derginin "Lifestyle" bölümünde bir liste yayınladı.

Meksika'ya giden bir kadın turistin her şey dahil bir otelde öldürülmesinin ardından ABD'nin seyahat uyarısı yaptığını hatırlatan Bloom, fırsattan istifade trip.com'un "kadın seyyahlar" için yaptığı "en tehlikeli 10 ülke" listesini yayınlamaya karar vermiş.

TÜRKİYE LİSTEYE 9. SIRADAN GİRMİŞ

Çoğu Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinden oluşan listede Türkiye'de unutulmamış. En tehlikeli ülke olarak Mısır'ın gösterildiği listeye Türkiye 9. sırada yer alıyor.

"GAZETECİLER VE MUHALİFLER ORTADAN KAYBOLUYOR"

Türkiye için "Neden bu kadar tehlikeli?" diye soran Bloom, cevabını da trip.com'un şef editörü Julia Pond'dan alıyor. Pond bu soruya 15 Temmuz'u hatırlatarak "geçtiğimiz yıl yaşanan siyasi istikrarsızlıkta çok sayıda gazetteci ve muhalif ortadan kayboldu" iftirasıyla cevap veriyor. Ve Türkyie'ye yalnız seyahat edecek kadınlara, ülkelerin seyahat uyarılarını yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

"HAYATTA KALMAK" İÇİN NE YAPMALISINIZ?

Pond'un Türkiye'de nasıl güvende kalınacağı konusundak tavsiyeleri ise şöyle:

1- Sık sık saldırılar olur. Dikkatli olun. Muhafazakar kıyafetler giyinmek çok önemlidir. Yanınızda bir eşarp taşıyın ve gerektiğinde başınızı örtün (mesela bir camiye girerken)

2- Mutlaka bir hamam deneyimi yaşamak istersiniz ancak bunun için mutlaka kadınlar gününü seçin.

3- Her zaman iyi ışıklandırılmış ve kalabalık yerlerden taksi tutun ve mümkün olduğunuca küçük banknotlar kullanın.

4- Saldırgan esnaf ve restoran sahiplerini görmezden gelin ve yürümeye devam edin.

İŞTE KADINLAR İÇİN "EN TEHLİKELİ" 10 ÜLKE

1- Mısır, 2- Fas, 3- Jamaika, 4- Hindistan, 5- Peru, 6- Bahama Adaları, 7- Kolombiya, 8- Ekvador, 9- Türkiye, 10- Guatemala

Kaynak: haberinburada