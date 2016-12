Ubisoft'un son bombası For Honor, 14 Şubat 2017'de satışa sunulacak. Resmileşen oyun gereksinimleri, oyun müdavimlerine kesinlikle korku vermeyecek düzeyde.



Ubisoft'un 14 Şubat 2017'de satışa sunacağı aksiyon-hack and slash(bunun için en uygun terim Diablomsu olabilir) yapımı For Honor; Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında satışa sunulacak.



Ubisoft'un pek oyunun aksine, fantastik ögelerden yararlanılmayacak. Yani karşımızda Vikinglerin, Romalıların, Yunanlıların, Japonların ve Çinlilerin en büyük tarihi figürlerinden ilham alınan bir karakter envanteri mevcut.



Yapımın PC gereksinimleri, naif denilebilecek seviyede. Alpha testleri paylaştığımız donanımlarda gerçekleştirilmiş ve şimdilik hiçbir sorun yaşanmamış.



Asgari Sistem Gereksinimleri:



İşlemci: Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955



Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560Ti (1GB VRAM) | AMD Radeon HD 6870 (1 GB VRAM)



RAM: 4 GB



İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-Bit)



Önerilen Sistem Gereksinimleri:



İşlemci: Intel Core i5-2500K | AMD FX-6350 veya dengi



RAM: 8 GB



Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 | AMD Radeon R9 285 veya üstü



İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-Bit)



