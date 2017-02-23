14 Şubat'ta satışa sunulan For Honor ilk haftasından zirveye yerleşmeyi başardı. Ubisoft'un yeni oyunu, bir çok başarılı yapımı geride bırakarak birinci sıraya yükseldi.



14 Şubat'ta satışa sunulan For Honor ilk haftasından zirveye yerleşmeyi başardı. Ubisoft'un yeni oyunu, bir çok başarılı yapımı geride bırakarak birinci sıraya yükseldi.



Geçtiğimiz hafta satışa sunulan For Honor, özellikle oynanış dinamikleriyle oyun severlerin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Genel itibariyle online mücadeleler üzerine kurulu bir oyun yapısına sahip olan yapım, ilk haftasından İngiltere'de zirveye yerleşmeyi başardı.



Ubisoft'a bağlı Ubisoft Montrealtarafından geliştirilen oyun, 14 Şubat'ta PC, PlayStation 4ve Xbox One için eş zamanlı olarak yayınlanmıştı.



İlk haftasında tüm yapımları geride bırakmayı başaran For Honor, zirveyi de kimselere kaptırmadı. Dilerseniz İngiltere'de geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunları listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.







For Honor







Sniper Elite 4







GTA 5







FIFA 17







Battlefield 1







Resident Evil 7







Call of Duty: Infinite Warfare







Rocket League







Forza Horizon 3







Watch Dogs 2







For Honor'ın zirveye yerleştiği haftada ikinci sırayı ise Sniper Elite 4aldı. Sniper Elite 4'te geçtiğimiz hafta raflardaki yerini alan bir başka yapımdı.



Öte yandan GTA 5'te yapılan bazı flaş indirimler, Rockstar'ın göz bebeğini yeniden üst sıralara doğru taşımış görünüyor. FIFA 17'nin 4. olduğu haftada 5. sıradaki isim ise Battlefield 1 oldu.



Geçtiğimiz ay satışa sunulan Resident Evil 7'ye olan ilgi ise çabuk bitmişe benziyor. Zira Capcom'un korku oyunu geçtiğimiz hafta en çok satan 6. oyun olabilmiş. Bakalım For Honor'un bu başarısı ne kadar süre devem edecek? Bekleyip göreceğiz.



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