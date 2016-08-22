

Yeni Focus RS, Avrupa ve ABD'deki Ford Performans Merkezi mühendislerinin titiz çalışmalarıyla tekrar yollara döndü. İlki 2002, ikincisi 2009 yıllarında piyasaya sürülen Ford'un Focus RS modeli üçüncü versiyonunu geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdü.



Sürüş teknolojilerini, motor sporlarındaki birikimden alan Focus RS adrenalin severlerin heyecanla beklediği bir model. Mustang modelinde kullanılan, tamamen alüminyum 4 silindirli 2.3 litre Ecoboost motor, RS için yeniden kalibre edilerek yüzde 10 ekstra bir güç kazandırılmış. Şanzıman ve debriyaj yüksek tork gücünün üstesinden gelebilmek için dayanıklı bileşenler ile güçlendirilmiş. 0-100 km hızlanması 4.7 saniye olan araç, şimdiye kadar üretilen en seri Focus modeli. Spor ve pist sürüş modları bulunan RS modelinde en dikkat çeken özellik Drift Modu... Şu ana kadar üretilen otomobillerde bir ilk olan Drift Modu, kullanıcılarına şimdiden büyük keyif vadediyor. Geliştirilen kalkış kontrol özelliği ise RS'in öne çıkan bir diğer yeniliği.