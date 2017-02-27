

Hisar Dağı'nda, Türkiye- Irak sınırının sıfır noktasındaki 68'inci sınır taşı yanına, Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Çevik'in adının verildiği üs bölgesi kuruldu.



Bu bölgede, ilk kez İzmir Foça'dan gelen özel eğitimli Amfibi Deniz Piyadeleri de operasyonlara katıldı ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.







kaynak:habertürk