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foça'nın özel komandoları o dağı temizledi!

FOÇA'NIN ÖZEL KOMANDOLARI O DAĞI TEMİZLEDİ!

Hakkari'de yapılan operasyonlarla kış üslenmesine izin verilmeyen teröristlerin en büyük korkuları ise yaz kış demeden bölgede operasyonlarını sürdüren Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nın özel eğitimli birlikleri

Tarih : 27 Şubat 2017, 12:55
Puan Ver : Foça'nın Özel Komandoları O Dağı Temizledi!(10/10)11



Hakkari'de Dağ ve Komando Tugayı'nın özel eğitimli komandoları, İzmir Foça'dan gelen özel eğitimli Amfibi Deniz Piyadeleri'nin de katıldığı operasyonlarla, teröristleri etkisiz hale getiriyor.




Komandolar, son olarak Çukurca, Yüksekova ve Kuzey Irak'ın kesişim noktası olan Hisar Dağı'nı teröristlerden temizledi.




Hisar Dağı'nda, Türkiye- Irak sınırının sıfır noktasındaki 68'inci sınır taşı yanına, Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Çevik'in adının verildiği üs bölgesi kuruldu.




Bu bölgede, ilk kez İzmir Foça'dan gelen özel eğitimli Amfibi Deniz Piyadeleri de operasyonlara katıldı ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.



 



kaynak:habertürk












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