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FOÇA'DA MÜLTECİ FACİASI


FOÇA'DA MÜLTECİ FACİASI
Tarih : 21 Ocak 2016, 15:33
Puan Ver : Foça'da Mülteci Faciası(8/10)9


Bugün saat 07.00 sıralarında Sahil Güvenliği arayan balıkçılar, Foça Aslanburnu Mevkisi'nde denizde can yelekleri gördükleri ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin cesedine ulaştı. Büyük bölümü Suriyeli 19 kişi ise Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.



Kurtarılan kaçaklar Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi. Kaçaklar arasındaki, soğuk havada hiportermi geçirdiği belirlenen yetişkin 1 kadın, Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Biri kolunda kırık olan, diğeri ise şokta olduğu anlaşılan 2 kaçağa sağlık ekipleri tarafından hazır bekletilen ambulansta ilk müdahale yapıldı.



KAYIPLAR ARANIYOR



Kaçakların ifadelerinden, kayıp olduğu tespit edilen 19 kişi için ise arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Kaçakların, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçebilmek için İzmir'in Dikili ilçesi kıyılarından lastik botla denize açıldıklarının sanıldığı belirtildi.








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