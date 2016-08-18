

Erimiş pastelin içine atılan, sıvı nitrojene teslim edilen, hepsi birbirinden acayip iPhone işkence testlerine rastladık. YouTube'daki GizmoSlip kanalı ise iPhone'a "Flubber" ile eziyet etmeyi denedi.







"Flubber" adı, klasik 1961 filmi "The Absent-Minded Professor"den geliyor ve yapıştırıcı, su, boraks ve gıda boyasını bir araya getirerek, evde elde edilebiliyor. Bu maddeyle çevrelenen iPhone, 30 metre yükseklikten yere bırakılıyor. Testin amacı, lastik benzeri yapıya sahip Flubber'ın telefonu korumayı başarıp başaramayacağını görmek.







Ancak telefon yere ulaştığında beklenmedik bir şey yaşanıyor ve flubber, bir cam gibi yüzlerce küçük parçaya ayrılıyor. Buna rağmen telefon, ciddi bir hasar almıyor ve çalışmaya devam ediyor. Bir başka deyişle Flubber, iPhone'u korumak için adeta kendisini feda ediyor.