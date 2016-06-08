

Kim bir çiçek aldığında mutlu olmaz ki!.. Beyaz karanfiller, kırmızı güller, kır çiçekleri ya da papatyalar; hangisi olursa olsun hepsi birbirinden renkli ve anlamlı çiçekleri telefonunuzda taşımaya hazır olun. Gerçek çiçeklerden yapılan, el yapımı takıların yeni adresi Flove.ly ile aradığınız telefon kılıfı modeline kavuşabilirsiniz. Preslenerek kurutulan gerçek çiçekleri ömür boyu renkleri solmadan, taze ve rengarenk olarak telefonunuzda ve yanınızda taşıyabilirsiniz. İçerisinde kasımpatı ve dantel çiçeklerinin olduğu bembeyaz çiçekli telefon kılıfı modellerinden gül yapraklı telefon kılıfına, gerçek ortanca çiçekleriyle süslenen ve görenlerin hayran olacağı telefon kapak çeşitlerinden saray çiçekli kılıflara kadar aradığınız her şey flove.ly telefon kılıfı kategorisinde sizi bekliyor.



Çiçekler İlk Günkü Renklerini Nasıl Koruyor?



Flove.ly el yapımı takılar ve telefon kılıfı modellerinde gördüğünüz tüm çiçekler gerçek! Peki nasıl oluyor da gerçek çiçekler güzelliklerini yitirmeden ölümsüzleşebiliyorlar? İşte burada flove.ly'nin sırrı ortaya çıkıyor. Büyük bir titizlikle toplanan narin çiçekler yine çok büyük özen gösterilerek kurutuluyor. Kurutulma işleminden sonra tamamı birinci sınıf ve doğal reçine ile kaplanan takı ve aksesuarlar, hiçbir kimyasal kullanılmadan bilezik, kolye, telefon kılıfı modelleriyle birleştiriliyor. Böylece size de en sevdiğiniz çiçekleri bir ömür yanınızda, kolunuzda ve boynunuzda taşımak kalıyor. Flovely online takı ve aksesuar mağazasından almak istediğiniz her şey Türkiye'nin tamamına ücretsiz olarak kargolanıyor ve kapınıza kadar getiriliyor.



