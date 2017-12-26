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Florya'ya Terim Ayarı! Her Şey Değişti
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Florya'ya Terim ayarı! Her şey değişti

FLORYA'YA TERİM AYARI! HER ŞEY DEĞİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, göreve başlamasıyla birlikte Florya'da kendisine yakın birçok kişiyi göreve getirdi.

Tarih : 26 Aralık 2017, 14:40
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Galatasaray'da Terim'in gelişi ile beraber Florya'da idari olarak da büyük değişim dikkatlerden kaçmıyor. Tecrübeli teknik adama yakın isimler, yeniden Metin Oktay Tesisleri'ne dönerek eski görevlerine geri dönecek.

FAHRİ YILMAZ FLORYA'DA TESİS MÜDÜRÜ OLDU

A Milli Takımı'ndaki yardımcısı Levent Şahin'i Florya'da da sağ kolu yapan Fatih Terim'in yakın dostu Fahri Yılmaz da Florya'da tesis müdürü olarak göreve geldi.

Hande Sümertaş da basın sorumlusu olarak Florya'daki mesaisine başladı. Şükrü Hanedar ise yine idari koordinatör olarak hizmet edecek.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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