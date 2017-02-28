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florya'da yönetime protesto

FLORYA'DA YÖNETİME PROTESTO

Galatasaray'ın, sahasında Beşiktaş'a yenilip şampiyonluk yarışına havlu atması taraftarları kızdırdı.

Tarih : 28 Şubat 2017, 09:34
Puan Ver : Florya'da Yönetime Protesto(10/10)12


Galatasaray'ın, sahasında Beşiktaş'a yenilip şampiyonluk yarışına havlu atması taraftarları kızdırdı. Karşılaşmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giden az sayıda taraftar "Yönetimi istifa" ve "En büyük taraftar futbolcular sahtekar" sloganları attı. Polis ekipleri tesislerin etrafında

yoğun güvenlik önlemleri aldı.



 



kaynak:sabah






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