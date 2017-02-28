FLORYA'DA YÖNETİME PROTESTO
Galatasaray'ın, sahasında Beşiktaş'a yenilip şampiyonluk yarışına havlu atması taraftarları kızdırdı.
Galatasaray'ın, sahasında Beşiktaş'a yenilip şampiyonluk yarışına havlu atması taraftarları kızdırdı. Karşılaşmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giden az sayıda taraftar "Yönetimi istifa" ve "En büyük taraftar futbolcular sahtekar" sloganları attı. Polis ekipleri tesislerin etrafında
yoğun güvenlik önlemleri aldı.
kaynak:sabah
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