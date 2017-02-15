FLORYA DA SICAK GELİŞME !
Galatasaray'da Igor Tudor dönemi resmen başlıyor.
Galatasaray'da Igor Tudor dönemi resmen başlıyor.
Jan Olde Riekerink'le yolların ayrılmasının ardından anlaşmaya varılan Hırvat teknik adam, sabah saatlerinde Florya'ya geldi.
Gün içerisinde sözleşme imzalanacak genç teknik adam, bugün saat 17.00'deki antrenmanda yer alacak.
Bunun öncesinde saat 15.00'te düzenlenecek toplantıda Jan Olde Riekerink futbolculara veda edecek.
kaynak:haberler
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