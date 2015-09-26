

Göz kontağı şart



Göz kontağı kurmak dürüstlük, saygı, ilgi, zeka ve güven belirtisi olarak algılanıyor. Göz kontağını birazcık uzatırsanız ise bu karşınızdakiyle flört etmenin bir yolu haline dönüşür. Hoşlandığınız erkeğe kaçamak bakışlar atabilirsiniz ,göz göze geldikten sonra süreyi birkaç saniye uzatırsanız onu etkilemeyi ve sohbete açık olduğunuzu göstermeyi başarabilirsiniz. Göz kontağını da abartmamakta fayda var. Aksi takdirde onu takip eden bir sapık olduğunuzu düşünebilir.



Belli belirsiz dokunun



Karşınızdakinin koluna veya omzuna dokunmak onunla inceden flört ettiğinizin göstergesidir. Fiziksel temas ilgili ve rahat olduğunuzu belli eder. Ancak bunu "hafifçe" yapmanız gerekir. Örneğin sohbet ederken koluna dokunacakken durun ve elinizi geri çekin. Hem onu heyecanın doruğunda bırakacaksınız hem de ilginizi göstereceksiniz. Dokunacağınız zamanlarda ise parmak uçlarınızla okşuyor hissi yaratabilirsiniz.



Bırakın o konuşsun



İlgili olduğunuzu belli etmeden onunla sohbet etmek istiyorsanız bırakın önce o konuşsun. Bu sayede onun cümlelerine göre yanıtlarınızı hazırlayabilir ve konuşmanın seyrini kontrol edebilirsiniz. Sürekli sizin soru sorduğunuz ve onun cevap verdiği ankete benzer konuşmalar negatif etki yaratabilir.



Son etki çok önemli



Hoşçakal deme şekliniz merhabadan çok daha önemlidir. Örneğin "Hoşçakal, iyi geceler" demek yerine "Seninle tanışmak çok hoştu/ Tanıştığımıza çok sevindim" diyebilirsiniz. Bu sayede sizi canayakın biri olarak hatırlayacaktır. Unutmayın! Yapılan araştırmalar kişilerin geçmişe dair olayların bitişini başlangıcından daha iyi hatırladığını gösteriyor.



