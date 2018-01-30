Abd'de Apple'a Soruşturma İddiası
İzmir Ticaret Borsası Meclis Toplantısı
Antalyaspor, Samuel Eto'o'nun Takımdan Ayrıldığını Duyurdu
Afrin'de Bir Köy Daha Temizlendi
Florentin Pogba, Süper Lig Ekibi Gençlerbirliği'ne Transfer Oluyor
Soçi'de Sonuç Bildirgesi Açıklandı
Üç Büyük Amerikan Şirketi Birlikte Sağlık Sektörüne Giriyor
Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı
Trabzonspor'da Burak Yılmaz 2 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak
Badou Ndiaye Sağlık Kontrolleri İçin İngiltere'ye Gitti
Dto İzmir Şubesi Meclis Toplantısı
Deniz Naki'nin Futboldan Men Edilmesine Neden Olan Süreç
2017'de Transfere 6,37 Milyar Dolar Harcandı
Erkan Zengin, Aytemiz Alanyaspor'a İmzayı Attı
Ünlü Fransız İş Adamı Okyanusta Kayboldu
Arçelik'in Net KâRı Beklentinin Altında Gerçekleşti
İphone X Se Ve Fazlası Geliyor
Beşiktaş'a Gidiyor Denen Eto'o, Galatasaray'la Anlaşmak Üzere
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Carole'ün Dönmesine Karşı Çıktı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Oğuzhan'la Görüştü: Senden Memnunum

Florentin Pogba, Süper Lig Ekibi Gençlerbirliği'ne Transfer Oluyor

FLORENTİN POGBA, SÜPER LİG EKİBİ GENÇLERBİRLİĞİ'NE TRANSFER OLUYOR

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Saint-Etienne forması giyen Florentin Pogba ile her konuda anlaştı.

Tarih : 30 Ocak 2018, 22:20
Puan Ver : Florentin Pogba, Süper Lig Ekibi Gençlerbirliği'ne Transfer Oluyor(5/10)1

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Stephane Sessegnon transferinden sonra bir flaş ismi daha kadrosuna katıyor.

Fransız L'Equipe gazetesinin iddiasına göre Ankara ekibi, Saint-Etienne takımında oynayan Fransız stoper Florentin Pogba'nın transferinde sona yaklaştı.

İSMİ GALATASARAY İLE DE ANILMIŞTI

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Pogba'nın ismi, geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile de anılmıştı.

Manchester United'ın yıldız ismi Paul Pogba'nın abisi olan Florentin Pogba, bu sezon Fransız ekibiyle sadece 6 maça çıkabildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Florentin  Pogba  Süper  Lig  Ekibi  Gençlerbirliği  Ne  Transfer  Oluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER