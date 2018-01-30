Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Saint-Etienne forması giyen Florentin Pogba ile her konuda anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Stephane Sessegnon transferinden sonra bir flaş ismi daha kadrosuna katıyor.

Fransız L'Equipe gazetesinin iddiasına göre Ankara ekibi, Saint-Etienne takımında oynayan Fransız stoper Florentin Pogba'nın transferinde sona yaklaştı.

İSMİ GALATASARAY İLE DE ANILMIŞTI

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Pogba'nın ismi, geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile de anılmıştı.

Manchester United'ın yıldız ismi Paul Pogba'nın abisi olan Florentin Pogba, bu sezon Fransız ekibiyle sadece 6 maça çıkabildi.

Kaynak: haberinburada