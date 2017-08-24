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Floransa Belediye Başkanı, Allahu Ekber Gafı İçin Özür Diledi

FLORANSA BELEDİYE BAŞKANI, ALLAHU EKBER GAFI İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Venedik'in sağcı Belediye Başkanının "Allahu ekber diye bağıran olursa vururuz" sözleri üstüne, "Allahu ekber" diye Brugnaro'yu selamlayarak şaka yapan Floransa Belediye Başkanı özür diledi.

Tarih : 24 Ağustos 2017, 14:50
Puan Ver : Floransa Belediye Başkanı, Allahu Ekber Gafı İçin Özür Diledi(5/10)1

İtalya'da Venedik ve Floransa kentlerinin belediye başkanlarının "Allahu ekber" gafı konuşuluyor.

"ALLAHU EKBER DİYE BAĞIRAN OLURSA VURURUZ"

Venedik'in sağ görüşleriyle tanınan Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, bir Katolik cemaatinin Rimini'de düzenlediği toplantıda konuşurken Avrupa kentlerinde yaşanan terör saldırılarına atıfta bulundu ve "Venedik'in San Marco Meydanı'nda Allahu ekber diye bağıran olursa vururuz" dedi.

Belediye Başkanı Luigi Brugnaro

FLORANSA BELEDİYE BAŞKANININ ŞAKASI BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

İtalyan basını, Brugnano'nun bu sözlerinin salonda alkış ve gülüşmelerle karşılandığını yazdı.

Aynı toplantıda Brugnaro ile karşılaşan Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella'nın "şakası" ise büyük tepki topladı.

Nardella, Brugnaro'yu "Allahu ekber" diye bağırarak selamladı ve iki başkan kahkahalar atarak birbirleriyle şakalaştı.

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardell

"TERÖR KURBANLARINA VE MÜSLÜMANLARA SAYGISIZLIK"

Bu anın görüntüleri hızla yayıldı ve terör kurbanlarına ve Müslümanlara saygısızlık ettiği gerekçesiyle hem siyaset dünyasından hem de sanal alemden Nardella'ya tepki yağdı.

Sağ kanattaki İtalya'nın Kardeşleri partisi lideri Giorgia Meloni, merkez-soldaki Demokratik Parti'den Nardella için "embesil" dedi.

Meloni, Nardella'ya "İtalyan olsun olmasın, hala sevdikleri için gözyaşı döken kurbanların ailelerine hiç mi saygın yok?" diye seslendi.

İSTİFA ÇAĞRISI

İtalyan Solu partisinin Floransa yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, Nardella'nın sözlerinin Müslümanlar açısından da uygunsuz olduğu vurgulandı. İtalyan Solu yetkilileri, Nardella'ya özür dilemesi ya da istifa etmesi çağrısı yaptı.

"AMACIM KİMSEYİ İNCİTMEK DEĞİLDİ" DEYİP ÖZÜR DİLEDİ

Tepkiler üzerine Nardella bir açıklama yayımlayarak özür diledi. Nardella, özür açıklamasında "Amacım kimseyi, özellikle de Müslüman cemaatini incitmek ya da dinleriyle ilgili şaka yapmak, veya son günlerde yaşanan trajik olayları hatırlatmak değildi. Aksine o esnada, meslektaşım Brugnaro'nun Müslümanlarla ilgili sözlerine mesafe almayı amaçlıyordum" dedi.

İtalya İslam Cemaatleri Birliği Başkanı Izzedin Elzir de Nardella'ya destek vererek, "Floransa Belediye Başkanı'nın bizim cemaatimize karşı hiçbir düşmanlığı olmadığını biliyoruz. Aksine, Rimini'deki toplantıda Nardella, Venedik Belediye Başkanı Brugnaro ile aramızda köprü görevi yaptı" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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