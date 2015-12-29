

Geçtiğimiz günlerde Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Yavuz Bingöl, Flash TV sunucusu Mustafa Yenigün'ün tepkisini çekti. Yavuz Bingöl'ün "Bana yapılan linç operasyonu bugün de Ara Güler'e yapılıyor. İnsanlar dedesi yaşındaki bir insana ağza alınmayacak şeyler söylüyor. Daha önce de Ahmet Kaya'ya aynı şey yapıldı." açıklamasını hatırlatan Flash TV sunucusu, çok sert sözler sarfetti. Özellikle "Ahmet Kaya" benzetmesine sinirlenen Mustafa Yenigün, "Ahmet Kaya hayattayken sen neredeydin?" diyerek hesap sordu. Flash Tv Haber Bülteni sunucusu Mustafa Yenigün, Yavuz Bingöl'le ilgili şu ifadelere yer verdi:







SEN KİM AHMET KAYA KİM?







"2 yıl sonra ekrana çıkıp sanki biz bir şeyleri unutmuşuz gibi açıklamalar yapan Yavuz Bingöl'e bir sorum var: Ey Yavuz Bingöl! Sen şimdi bana yapılan linç Ahmet Kaya'ya da yapıldı diyorsun ya, kendini Ahmet Kaya ile aynı cümle içine koyuyorsun ya. Peki, o hayattayken sen neredeydin? Şimdi cesur cesur açıklamalar yapmak kolay. Ama O cesareti Ahmet Kaya hayattayken Paris'e gittiğinde neden göstermedin? Sen Paris'te bir kafede oturuyordun. Evi oraya çok yakında olan Ahmet Kaya, senin haberini alınca kafeye telefon açıp seni eve davet etmişti. Peki sen ne yaptın? Şu anda ekranda gösterdiğin cesaretin 10'da 1'ini bile gösteremedin. Yani Ahmet Kaya'nın yanına gidip ona 2 gram mutluluk veremedin. Şimdi senden rica bari bize huzur ver. Ekrana oraya buraya çıktığında şu konuyu artık açma. Sen kim Ahmet kaya kim?"







SÖZLERİNİN ARKASINDA







İki yıl önceki bir röportajda sarf ettiği sözler nedeniyle tepkileri çeken Yavuz Bingöl, suskunluğunu 2 yıl sonra Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında bozmuş, "Ahmet Kaya'ya yapılan lincin şimdi kendisine yapıldığını" öne sürmüş ve sözlerinin arkasında olduğunu söylemişti.