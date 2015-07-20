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flaş! quaresma'dan beşiktaş açıklaması

FLAŞ! QUARESMA'DAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Beşiktaş ile Ricardo Quaresma, yarın resmen birbirine kavuşuyor...

Tarih : 20 Temmuz 2015, 10:09
Puan Ver : Flaş! Quaresma'dan Beşiktaş Açıklaması(8/10)7


Beşiktaş ile Ricardo Quaresma, yarın resmen birbirine kavuşuyor... İlk olarak 18 Haziran 2010'da siyah-beyazlı kulüp için Türkiye'ye gelen ve İnönü Stadı'nda muhteşem bir törenle imzayı atan Q7, yönetimle yaşadığı sorunlar nedeniyle 21 Aralık 2012'de ülkeden tatsız ayrılmıştı.



Porto forması altında geçirdiği başarılı sezon sonrası tekrar göze giren ve yıllığı 1 milyon 600 bin Euro karşılığı Beşiktaş'a imza atmayı kabul eden Portekizli futbolcu, 942 gün sonra İstanbul'a ayak basacak.



Sağlık kontrolleri sonrası iki yıllık mukaveleyi imzalayacak olan Quaresma, İstanbul yolculuğu öncesi, "Beşiktaş'a borcumu ödeyeceğim. Büyük başarılar kazanacağız" sözünü verdi.








Etiketler: Flaş  Quaresma  Dan  Beşiktaş  Açıklaması    haber

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