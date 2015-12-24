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FLAŞ! POLİSE SİLAHLI SALDIRI


FLAŞ! POLİSE SİLAHLI SALDIRI
Tarih : 24 Aralık 2015, 17:09
Puan Ver : Flaş! Polise Silahlı Saldırı(5/10)7


DİYARBAKIR'da polise silahlı saldırı düzenleyen ve polisinde karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 3 PKK'lı öldürüldüğü bildirildi. Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik semtinde güvenlik güçlerine silahlı saldırı düzenleyen PKK'lılara, polisler anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada bölgesine takviye özel harekat timleri ile ambulanslar sevk edildi. Bir süre yaşanan çatışmada 3 PKK'lı öldürüldüğü bildirildi. Çatışmanın yaşandığı caddeyi polis giriş çıkışlara kapatırken, bölgede operasyonlar devam ediyor.








Etiketler: Flaş  Polise  Silahlı  Saldırı    haber

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