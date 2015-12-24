FLAŞ! POLİSE SİLAHLI SALDIRI
DİYARBAKIR'da polise silahlı saldırı düzenleyen ve polisinde karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 3 PKK'lı öldürüldüğü bildirildi. Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik semtinde güvenlik güçlerine silahlı saldırı düzenleyen PKK'lılara, polisler anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada bölgesine takviye özel harekat timleri ile ambulanslar sevk edildi. Bir süre yaşanan çatışmada 3 PKK'lı öldürüldüğü bildirildi. Çatışmanın yaşandığı caddeyi polis giriş çıkışlara kapatırken, bölgede operasyonlar devam ediyor.
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