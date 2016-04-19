

MHP'de olağanüstü kongre, 15 Mayıs 2016 Pazar günü yapılacak.







MHP Çağrı Heyeti üyeleri Ali Sağır, Ayhan Erel ve Mehmet Bilgiç, dün gerçekleştirdikleri ve yaklaşık 10 saat süren toplantının ardından aldıkları kararlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.







Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 8 Nisan'daki ilamı gereğince, Milliyetçi Hareket Partisi Olağanüstü Büyük Kongresi'nin toplantıya çağrılması ve gerekli işlemlerin icrası hususunda kendilerine Çağrı Heyeti sıfatıyla yetki verildiğini anımsatan Sağır, Erel ve Bilgiç, şunları ifade etti:







"Söz konusu kararın verdiği yetki ile MHP Parti Tüzüğü'nün ilgili hükümleri gereği olağanüstü büyük kongrenin yerine getirilmesi amacıyla gerekli iş ve işlemler başlatılmıştır. Süreç, Çağrı Heyeti sıfatıyla tarafımızca yürütülecek olup, ilk olağanüstü toplantının 15 Mayıs 2016 tarihi saat 10.00'da, gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ikinci olağanüstü genel kurul toplantısının aynı yerde ve saat 10.00'da, 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılacağı hususunda karar alınmıştır."



