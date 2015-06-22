Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Brezilyalı yıldızFelipe Melo'nun adı sıkça İtalyan ekibi Inter ile anılıyor.



Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Brezilyalı yıldızFelipe Melo'nun adı sıkça İtalyan ekibi Inter ile anılıyor.







İtalyan La Gazzetta Della Sport'un haberinde, Inter'in Monaco'dan transfer edilen Geoffrey Kondogbia'dan sonra ikinci bir orta saha oyuncusu aradığı ve Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Melo'yu kadrosuna katmak istediği belirtildi