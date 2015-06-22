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flaş! işte inter'in teklifi

FLAŞ! İŞTE İNTER'İN TEKLİFİ

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Brezilyalı yıldızFelipe Melo'nun adı sıkça İtalyan ekibi Inter ile anılıyor.

Tarih : 22 Haziran 2015, 14:16
Puan Ver : Flaş! İşte İnter'in Teklifi(10/10)9


Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Brezilyalı yıldızFelipe Melo'nun adı sıkça İtalyan ekibi Inter ile anılıyor.

 

İtalyan La Gazzetta Della Sport'un haberinde, Inter'in Monaco'dan transfer edilen Geoffrey Kondogbia'dan sonra ikinci bir orta saha oyuncusu aradığı ve Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Melo'yu kadrosuna katmak istediği belirtildi








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