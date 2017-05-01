Fenerbahçe'nin Jeremain Lens ile yaptığı kiralık sözleşmesinde herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmazken, Hollandalı futbolcu 1 Haziran 2017 tarihi itibariyle yeniden Sunderland'in oyuncusu olacak. Kulübü Sunderland Premier Lig'de küme düştü.



Ancak transfer piyasalarında Sunderland'in 18 Milyon euroya aldığı Lens'i 8-10 milyon Euro'dan aşağı bırakmayacağı konuşuluyor. Fenerbahçe oyuncunun bonservisini alabilmek için Sunderland ile sıkı bir pazarlığa hazırlanırken UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) uygulaması elini kolunu bağlıyor.



FFP nedeniyle kiralık oyunculara yönelmek zorunda kalan kulüplerden biri olan Galatasaray, Hollandalı oyuncuya teklif götürmeye hazırlanırken, bir yandan da ezeli rakibinin en büyük silahını ele geçirmek niyetinde.







kaynak:sabah