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flaş iddia! kim jong-un'a 'biyokimyasal' suikast girişimi!

FLAŞ İDDİA! KİM JONG-UN'A 'BİYOKİMYASAL' SUİKAST GİRİŞİMİ!

Kuzey Kore, ülkenin lideri Kim Jong-un'a ABD ve Güney Kore tarafından organize edilen bir suikast girişiminde bulunduğunu öne sürdü

Tarih : 05 Mayıs 2017, 14:38
Puan Ver : Flaş İddia! Kim Jong-Un'a 'biyokimyasal' Suikast Girişimi!(7/10)4


Yaklaşık 1 aydır, ABD ile gergin günler geçiren ve savaşın eşiğine kadar gelen Kuzey Kore, ülkenin lideri Kim Jong-un'a suikast girişiminde bulunulduğunu duyurdu.



Devlet ajansı KCNA'nın duyurduğu haberde, CIA ve Güney Kore istihbarat servisinin (IS) yaklaşık 15 gün önce yapılan askeri geçit töreni sırasında lider kadroyu hedef alan bir bombalı eylem girişiminde bulunduğu belirtildi.



Haberde saldırı için radyoaktif ve zehirli içeriğe sahip biyokimyasal bir maddenin kullanıldığı öne sürüldü.



KCNA'nın haberinde ayrıca, CIA ve IS'in bir Kuzey Kore vatandaşına para ve silah desteği sağladığı ancak suikast girişiminin açığa çıkarıldığı belirtildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Flaş  İddia  Kim  Jong-Un  A    Biyokimyasal    Suikast  Girişimi    haber

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