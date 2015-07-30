Dünyanın merak ettiği 8 Mart 2014'te 227 yolcu ve 12 mürettebatı ile ortadan kaybolan Malezya uçağına ait bir parçanın bulunduğu iddiası heyecan yarattı. Hint Okyanusu'ndaki Fransa'ya ait Reunion Adası'nda bulunan iki metrelik parçanın gizemli uçağa ait olduğu düşünülüyor.