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flaş iddia! kayıp uçak bulundu

FLAŞ İDDİA! KAYIP UÇAK BULUNDU

Dünyanın merak ettiği 8 Mart 2014'te 227 yolcu ve 12 mürettebatı ile ortadan kaybolan Malezya uçağına ait bir parçanın bulunduğu iddiası heyecan yarattı. Hint Okyanusu'ndaki Fransa'ya ait Reunion Adası'nda bulunan iki metrelik parçanın gizemli uçağa ait olduğu düşünülüyor.

Tarih : 30 Temmuz 2015, 17:17
Puan Ver : Flaş İddia! Kayıp Uçak Bulundu(6/10)4


Dünyanın merak ettiği 8 Mart 2014'te 227 yolcu ve 12 mürettebatı ile ortadan kaybolan Malezya uçağına ait bir parçanın bulunduğu iddiası heyecan yarattı. Hint Okyanusu'ndaki Fransa'ya ait Reunion Adası'nda bulunan iki metrelik parçanın gizemli uçağa ait olduğu düşünülüyor.








Etiketler: Flaş  İddia  Kayıp  Uçak  Bulundu    haber

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