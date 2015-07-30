FLAŞ İDDİA! KAYIP UÇAK BULUNDU
Dünyanın merak ettiği 8 Mart 2014'te 227 yolcu ve 12 mürettebatı ile ortadan kaybolan Malezya uçağına ait bir parçanın bulunduğu iddiası heyecan yarattı. Hint Okyanusu'ndaki Fransa'ya ait Reunion Adası'nda bulunan iki metrelik parçanın gizemli uçağa ait olduğu düşünülüyor.
Dünyanın merak ettiği 8 Mart 2014'te 227 yolcu ve 12 mürettebatı ile ortadan kaybolan Malezya uçağına ait bir parçanın bulunduğu iddiası heyecan yarattı. Hint Okyanusu'ndaki Fransa'ya ait Reunion Adası'nda bulunan iki metrelik parçanın gizemli uçağa ait olduğu düşünülüyor.
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