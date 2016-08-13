O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

flaş iddia! ışid'in afganistan ve pakistan lideri öldürüldü

FLAŞ İDDİA! IŞİD'İN AFGANİSTAN VE PAKİSTAN LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

IŞİD'in Afganistan ve Pakistan lideri Hafız Said'in ABD'nin 26 Temmuz'da düzenlediği bir insansız hava aracı saldırısında öldürüldüğü ileri sürüldü.

Tarih : 13 Ağustos 2016, 10:53
Puan Ver : Flaş İddia! Işid'in Afganistan Ve Pakistan Lideri Öldürüldü(0/10)


Afgan istihbaratı Said'in ülkenin doğusundaki Nangarhar'da bulunan Achin'de öldüğüne inandıklarını açıkladı.



Afganistan'ın Pakistan Büyükelçisi de Said'in öldürüldüğünü söylerken, ABD Ordusu henüz bu bilgiyi doğrulayamayacaklarını belirtti.



BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre IŞİD ise saldırıda başka üst düzey isimlerin öldüğünü kabul etmekle birlikte Said'in hala hayatta olduğunu söyledi.



Saldırıda aralarında Malvi Abdurrahim Muslimdost gibi üst düzey militanların da bulunduğu 30 kadar kişinin öldürülmüş olabileceği belirtiliyor.



Said'in ölümü doğrulanırsa, IŞİD'in bölgeye yayılma çabalarına büyük bir darbe vuracağı söyleniyor.



Said'in daha önce de öldürüldüğü belirtilmiş ancak haber doğrulanamamıştı. Said Taliban'dan IŞİD örgütüne geçmişti.








Etiketler: Flaş  İddia  Işid  İn  Afganistan  Ve  Pakistan  Lideri  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER