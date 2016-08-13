FLAŞ İDDİA! IŞİD'İN AFGANİSTAN VE PAKİSTAN LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ
IŞİD'in Afganistan ve Pakistan lideri Hafız Said'in ABD'nin 26 Temmuz'da düzenlediği bir insansız hava aracı saldırısında öldürüldüğü ileri sürüldü.
Afgan istihbaratı Said'in ülkenin doğusundaki Nangarhar'da bulunan Achin'de öldüğüne inandıklarını açıkladı.
Afganistan'ın Pakistan Büyükelçisi de Said'in öldürüldüğünü söylerken, ABD Ordusu henüz bu bilgiyi doğrulayamayacaklarını belirtti.
BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre IŞİD ise saldırıda başka üst düzey isimlerin öldüğünü kabul etmekle birlikte Said'in hala hayatta olduğunu söyledi.
Saldırıda aralarında Malvi Abdurrahim Muslimdost gibi üst düzey militanların da bulunduğu 30 kadar kişinin öldürülmüş olabileceği belirtiliyor.
Said'in ölümü doğrulanırsa, IŞİD'in bölgeye yayılma çabalarına büyük bir darbe vuracağı söyleniyor.
Said'in daha önce de öldürüldüğü belirtilmiş ancak haber doğrulanamamıştı. Said Taliban'dan IŞİD örgütüne geçmişti.
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