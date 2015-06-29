

IŞİD ve Suriyeli muhalif gruplar arasında Türkiye sınırı yakınlarında yaşanan çatışmalar şiddetlendi. Kilis'in 8 kilometre doğusundaki Harcele köyünden saldırıya geçen muhalifler, 25 kilometrelik cephe boyunca IŞİD'e karşı saldırı başlattı.







Al Jazeera muhabiri, Halep kırsalında IŞİD'e karşı oluşturulan Ortak Operasyon Odası (Gurfet el Ameliyye) eski komutanlarından ve aynı zamanda Al Baz Tugayları'nın komutanı olan Mahmut HASAN ile bölgede yaşanan son gelişmeleri konuştu.







‘Derin hendekler kazıyorlar'







Al Jazeera'nin haberine göre IŞİD'in Türkiye sınırına yakın bölgede kontrolü altındaki tüm köylerin etrafına 4 metre derinliğinde ve 2,5 metre genişliğinde hendekler kazdığını söyleyen Al Baz Tugayları komutanı Mahmut Hasan, “Türkiye yönünden gelecek herhangi bir saldırı için önlem alıyorlar. Son günlerde Türkiye'nin müdahale ihtimali konuşuluyor. IŞİD, karadan gelecek bir saldırıya karşı kendisini emniyete almaya çalışıyor” dedi.







Hasan, örgütün hendek kazdığı köyler arasında Şuveyrin, Dabık, Rail, Çobanbey, İrşaf ve Toybuk'un bulunduğunu ifade etti.











Saldırı Harcele'den başladı







Al Baz Tugayı'na bağlı savaşçıların Halep'in Davvar Zeytun, Eski Halep bölgesi ve IŞİD'e karşı oluşturulan Savran Cephesinde savaştığını söyleyen Mahmut Hasan, 2012'den bu yana Halep ve çevresinde savaştığını söylüyor.







8 ay boyunca muhaliflerin kurduğu Ortak Operasyon Odası'na başkanlık eden ve görevi Ebu Arif'e devreden Hasan, son saldırının Pazar Sabahı saat 04.00'te 25 kilometrelik cephe boyunca açıldığını ve çatışmaların gün boyu devam ettiğini anlattı: “Bir haftalık hazırlık sürecinden sonra bu sabah sahur vaktini müteakip Harcele köyünden saldırı başlattık. Aynı anda Savran, Dabık, Sinibil, Ahtarin, Ummul Kura, Tuglu, Vahşiyye, Adiye, Toybuk, Um Huş köylerinde mevzilenen muhalif gruplar da eş zamanlı saldırıya geçti.







Ağır silah ve çok sayıda savaşçımız bu saldırılarda görev aldı. Şu ana kadar 3 şehit verdik. Operasyona Ahraru Şam Nusra Cephesi ve Cephe Şamia birlikte katıldı.”







“IŞİD yeniden Suriye'ye yoğunlaşıyor”







IŞİD'in Irak'taki savaşçılarından önemli bir kısmını yeniden Suriye'ye naklettiğini söyleyen, Hasan'a göre bu durum bir süre daha böyle devam edebilir: “Savaştığımız iki yıla yakın zaman zarfında IŞİD bize gösterdi ki kendisine verilen rolü çok iyi oynayan bir örgüt. Musul'da dengeler IŞİD'in hangi rolü oynamasını gerektiriyorsa oraya yoğunlaşıyorlar.







Aynı biçimde Sincar, Tel Abyad, Tedmur, Kobani, Afrin veya Halep'te kendilerine nasıl ihtiyaç duyulursa beklenen görevi ifa ediyorlar. Suriyeli muhalifler olarak IŞİD'in ayrılıkçı Kürtler için saha açtığına ve bu bölgedeki etkinliğinin bu paralelde arttığına inanıyoruz.” “IŞİD üzerinden Haseke ve Rakka çevresini Suriye Kürdistanı'na kazandırmak isteyen bir inisiyatif olduğunu” söyleyen Hasan, “Başta Türkiye olmak üzere Suriye Halkının dostu olan ülkeler bu kirli projeye engel olmak zorunda” diye konuştu.







28 Mayıs'ta Halep'in Savran Kasabası ile birlikte 7 köyü ele geçiren IŞİD, hedefinin önce Azez, sonra da PKK'nın Suriye kolu olan PYD tarafından ilan edilen Afrin kantonu olduğunu duyurmuştu.