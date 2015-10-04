

Rus gazetesi RBK'nın Lübnan gazetesi Al Akhbar'a dayandırarak verdiği habere göre, IŞİD militanları başkentleri olarak ilan ettikleri Rakka'ya gerçekleştirilen Rus hava saldırılarından sonra ailelerini tahliyeye başladılar. Habere göre, militanlar Suriye'den tahliye ettikleri ailelerini Irak'da kontrollerinde bulunan Musul kentine götürmeye başladılar.







Haberde Rus Genel Kurmay'ın verdiği bilgilere göre Rakka bölgesinde Rus uçaklarının gerçekleştirdiği hava saldırısında 50'den fazla IŞİD hedefinin vurulduğunu ve bunun örgütte çözülmelere neden olduğu da belirtildi. Bu arada Rusya Genel Kurmay Başkanlığı'ndan Andrew Kartapolov, teröristlere karşı düzenlenen hava saldırılarının devam edeceğini belirtti.







Rakka, 2013'ün Mart ayında El Kaide ile bağlantılı Al-Nusra Cephesi militanları tarafından ele geçirilmişti. Bundan bir kaç ay sonrada IŞİD'in kontrolüne geçen şehir militanlarca başkentleri olarak ilan edilmişti.