Haftasonu oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının yankılar son sürat devam ediyor.



İddiaya göre Beşiktaşlı Caner Erkin, Fenerbahçe'nin hocası Dick Advocaat'a iki kez küfretti.



Sarı lacivertli kulüpten Beşiktaş'a dair suçlamalar devam ediyor...



Caner Ekin hakkında önemli suçlamalarda bulunan sarı lacivertliler, Beşiktaşlı futbolcunun, sezon başında Fenerbahçe'ye dönüşünü veto ettiği için kızgın olduğu Advocaat'a küfrettiğini ileri sürdüler.







kaynak:sabah