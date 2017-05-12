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FLAŞ İDDİA... ABD, YPG'YE SİLAHLARI GÖNDERMEYE BAŞLADI


FLAŞ İDDİA... ABD, YPG'YE SİLAHLARI GÖNDERMEYE BAŞLADI
Tarih : 12 Mayıs 2017, 10:26
Puan Ver : Flaş İddia... Abd, Ypg'ye Silahları Göndermeye Başladı(9/10)6


Lübnan merkezli El Masdar News sitesinin haberine göre; askeri donanımlar Tabka Barajı yakınlarındaki YGP'lilere Perşembe günü ulaştırıldı.



Ana omurgasını terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) liderlerinden Cihan Şeyh Ahmed, “Bu olumlu bir adım. Umuyoruz ki yardım Rakka'nın kurtarılması ve IŞİD'in yok edilmesi için yeterli olur” dedi. DEAŞ karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay John Dorrian önceki gün “(YPG'ye) Verilecek silahların bir kısmı zaten bölgede ve bir kısmının çok hızlı şekilde dağıtımına başlanmış bile olabilir” demişti.



 



kaynak:hürriyet








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