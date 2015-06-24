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FLAŞ GELİŞME! İZMİR'DE 'PARALEL DEVLET YAPILANMASI' OPERASYONU!


FLAŞ GELİŞME! İZMİR'DE 'PARALEL DEVLET YAPILANMASI' OPERASYONU!
Tarih : 24 Haziran 2015, 13:07
Puan Ver : Flaş Gelişme! İzmir'de 'paralel Devlet Yapılanması' Operasyonu!(7/10)9


İzmir'de "Paralel Devlet Yapılanması"na finansal destek sağladıkları iddia edilen bir vakıf ve vakfa bağlı özel üniversite ile hastanede arama başlatıldı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türk Tabipler Vakfı (TÜTAV) ile vakfın kurucusu olduğu Şifa Üniversitesi ile Şifa Hastanesinde mahkeme kararıyla arama başlattı.








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