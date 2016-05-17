

Spor Toto Süper Lig'de kötü sezon geçiren, UEFA'dan 1 yıl Avrupa Kupaları'ndan men cezası alan Galatasaray'da yaprak dökümü başladı. Ligin devre arasında Sarı Kırmızılılar'ın Kasımpaşa Kulübü'nden transfer ettiği ancak istediğini bir türlü alamadığı için gözden çıkardığı Donk, Akhisar Belediyespor'la prensipte anlaştı. Hollandalı futbolcunun Ege ekibinin teklifine olumlu yanıt verdiği bildirildi. Galatasaray'dan da bu transfere vize çıktı.







Diğer taraftan Akhisar Belediye maçını izlemek için Manisa'ya giden Donk'un babasının da kentte ilgili olumlu izlenimler edindiği ve transfere onay verdiği belirtildi.