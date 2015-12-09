

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink cinayetine ilişkin iddianameyi onaylayarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.







Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de Şişli'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin açılan ana dava haricinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen diğer soruşturma sonucunda hazırlanan ve sunulduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince iade edilmesi üzerine bazı hususlar yeniden gözden geçirilerek tekrar başsavcılığa sunulan iddianame üzerindeki inceleme tamamlandı.







Başsavcılık iddianameyi onaylayarak terör ve örgütlü suçlara bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Mahkeme, 15 gün içinde iddianamenin kabulüne veya iadesine karar verecek. Eğer iddianame kabul edilirse konuya ilişkin 26 şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.







Bu arada, iddianamede bazı şüpheliler hakkında 'silahlı örgüt kurmak ve yönetmek' suçundan hapis cezası talep edildiği öğrenildi.







DAHA ÖNCE İKİ KEZ İADE EDİLDİ







Soruşturma savcısı Gökalp Kökçü, hazırladığı iddianameyi, geçtiğimiz ay onaylaması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Oğuz Yöntem'e göndermiş ancak UYAP sisteminde Hrant Dink cinayeti ana davasına bakan İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesine iletilme seçeneğinin olmadığını fark edince de iddianamenin iadesini istemişti. Kökçü'nün talebi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 20 Ekim'de iddianameyi savcısına geri göndermişti.







Savcı Kökçü, iddianameyi, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi istemini de ekleyerek, 21 Ekim'de tekrar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının onayına sunmuştu.