Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla ilgili, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 73 şüpheli hakkında hazırladığı "çatı iddianamesi", Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.