FLAŞ! ÇATI İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla ilgili, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 73 şüpheli hakkında hazırladığı "çatı iddianamesi", Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla ilgili, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 73 şüpheli hakkında hazırladığı "çatı iddianamesi", Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması, 22-25 Kasım 2016'da görülecek.
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