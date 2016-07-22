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flaş! çatı iddianame kabul edildi

FLAŞ! ÇATI İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla ilgili, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 73 şüpheli hakkında hazırladığı "çatı iddianamesi", Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 15:21
Puan Ver : Flaş! Çatı İddianame Kabul Edildi(5/10)6


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla ilgili, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 73 şüpheli hakkında hazırladığı "çatı iddianamesi", Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması, 22-25 Kasım 2016'da görülecek.








Etiketler: Flaş  Çatı  İddianame  Kabul  Edildi    haber

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