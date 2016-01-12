O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

flaş! 'bahçelievler katliamı' davasında karar

FLAŞ! 'BAHÇELİEVLER KATLİAMI' DAVASINDA KARAR

9 Ekim 1978'de Ankara Bahçelievler'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 7 gencin öldürülmesi ile ilgili olarak Ünal Osman Ağaoğlu'nun yargılandığı davada karar açıklandı.

Tarih : 12 Ocak 2016, 11:40
Puan Ver : Flaş! 'bahçelievler Katliamı' Davasında Karar(8/10)8


9 Ekim 1978'de Ankara Bahçelievler'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 7 gencin öldürülmesi ile ilgili olarak Ünal Osman Ağaoğlu'nun yargılandığı davada karar açıklandı.



Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi oy çokluğu ile Ünal Osman Ağaoğlu'nun beraatine karar verdi. 29 Haziran 2014'te hayatını kaybeden Ağaoğlu hakkında açılan davayı mirasçıları sürdürüyordu.



Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına müşteki avukatları ve sanık avukatları katıldı. Müşteki avukatı Ersen Şansal, Osman Ağaoğlu hakkında daha önce verilen cezadan dönülmemesini istedi. Ağaoğlu'nun avukatı Osman Başer, müvekkillerinin vefat ettiğini, isminin temizlenmesi için davayı devam ettirdiklerini söyledi.








Etiketler: Flaş    Bahçelievler  Katliamı    Davasında  Karar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER