9 Ekim 1978'de Ankara Bahçelievler'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 7 gencin öldürülmesi ile ilgili olarak Ünal Osman Ağaoğlu'nun yargılandığı davada karar açıklandı.



9 Ekim 1978'de Ankara Bahçelievler'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 7 gencin öldürülmesi ile ilgili olarak Ünal Osman Ağaoğlu'nun yargılandığı davada karar açıklandı.







Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi oy çokluğu ile Ünal Osman Ağaoğlu'nun beraatine karar verdi. 29 Haziran 2014'te hayatını kaybeden Ağaoğlu hakkında açılan davayı mirasçıları sürdürüyordu.







Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına müşteki avukatları ve sanık avukatları katıldı. Müşteki avukatı Ersen Şansal, Osman Ağaoğlu hakkında daha önce verilen cezadan dönülmemesini istedi. Ağaoğlu'nun avukatı Osman Başer, müvekkillerinin vefat ettiğini, isminin temizlenmesi için davayı devam ettirdiklerini söyledi.