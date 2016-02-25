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FLAŞ! ANKARA'DA YOL KENARINDA ATILMIŞ BOMBA!


FLAŞ! ANKARA'DA YOL KENARINDA ATILMIŞ BOMBA!
Tarih : 25 Şubat 2016, 13:52
Puan Ver : Flaş! Ankara'da Yol Kenarında Atılmış Bomba!(5/10)5


Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Jandarma ihbar hattına yapılan bir ihbar sonrasında aralarında Bixi, Kaleşnikof, el bombalarının da bulunduğu silah ve patlayıcı madde bulundu. Yol kenarına atılı vaziyette bulunan mühimmatın kim ya da kimler tarafından oraya bırakıldığına dair çok yönlü inceleme başlatıldı.



Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde: “25.02.2016 Perşembe günü Jandarma ihbar hattına (156) yapılan bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce eski Samsun yolunda, Jandarma arama noktasına 800 metre mesafedeki yan yolda yapılan arama tarama çalışması neticesinde;



1 Adet Bixi

1 adet Kaleşnikof

2 Adet El Bombası

287 Adet Bixi Mühimmatı

120 Adet Kaleşnikof Mermisi (4 Şarjör içerisinde)

4 Adet Fünye

2 Patlatma Düzeneği

3 Poşet Patlayıcı Madde olduğu değerlendirilen malzeme, yol kenarına atılı vaziyette bulunmuştur.



Konu ile ilgili incelemelere çok yönlü olarak devam edilmektedir.”








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