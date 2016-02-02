

Başkent'te toplu taşıma ücretleri yeniden belirlendi. Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu'nca belirlenen yeni toplu taşıma ücretleri, 4 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.







Başkent'te kent içi ulaşım yeni tarifeye göre EGO otobüsleri, metro ve Ankaray'da tam biniş 2,35 TL'ye, indirimli biniş ise 1,75 olarak belirlendi. Bu ulaşım araçlarındaki transfer (aktarım) ücretlerinin de 0,80 kuruş olmasına karar verildi.







UKOME tarafından belirlenen yeni tarifelere göre özel halk otobüslerinde (ÖTA, ÖHO) tam biniş ücreti 2,55 TL'ye, indirimli biniş ücreti 1,75 TL'ye çıkartıldı.







Kısa mesafe minibüs seferleri ücreti 2.55 TL'ye, uzun mesafe minibüs seferleri ücreti ise 2.90 TL'ye yükseltildi.







Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Başkent genelinde hizmet veren toplu taşıma araçlarından EGO otobüs, ÖHO, ÖTA, Ankaray ve metro yolcu taşıma tarifesinin; Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu kararları doğrultusunda uygulandığını bildirdi.