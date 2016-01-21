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flaş! ankara'da okullar tatil edildi!

FLAŞ! ANKARA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

20 Ocak Çarşamba gününü 21 Ocak Perşembe gününe bağlayan gece yarısı, Ankara'da yoğun kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı ile beraber Ankara'da okullar tatil olacak mı sorusu akla geldi. Beklenen açıklama Ankara Valiliği'nden geldi.

Tarih : 21 Ocak 2016, 10:44
Puan Ver : Flaş! Ankara'da Okullar Tatil Edildi!(10/10)9


20 Ocak Çarşamba gününü 21 Ocak Perşembe gününe bağlayan gece yarısı, Ankara'da yoğun kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı ile beraber Ankara'da okullar tatil olacak mı sorusu akla geldi. Beklenen açıklama Ankara Valiliği'nden geldi.



 



20 Ocak Çarşamba gününü 21 Ocak Perşembe gününe bağlayan gece yarısından itibaren Ankara genelinde yoğun kar yağışı başladı. Ankara'da sokaklar ve caddeler beyaza büründü. Belediye ekipleri temizleme çalışmalarına başladı. Ancak yüksek kesimlerde, dış ilçelerde, birçok caddede ve ara sokaklarda yollar bembayaz örtüye büründü. Ankara'da rüzgarla beraber yağan yoğun kar, Ankara'yı bembeyaz bir örtüyle kapladı.Yağışın gece boyu devam etmesi ve gün içerisinde de sürmesi bekleniyor.








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