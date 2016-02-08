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FLAŞ! ANKARA'DA FECİ KAZA! 3 ÖLÜ


FLAŞ! ANKARA'DA FECİ KAZA! 3 ÖLÜ
Tarih : 08 Şubat 2016, 11:22
Puan Ver : Flaş! Ankara'da Feci Kaza! 3 Ölü(9/10)7


Ankara-Konya Karayolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ankara-Konya Karayolu'nun Gölbaşı çıkışında kontrolden çıkan bir otomobil inşaatı devam köprünün altına uçtu. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Araç içerisinde bulunan yolculardan 2'sinin otomobilden fırladıkları görüldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. 








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