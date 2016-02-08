

Ankara-Konya Karayolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.







Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ankara-Konya Karayolu'nun Gölbaşı çıkışında kontrolden çıkan bir otomobil inşaatı devam köprünün altına uçtu. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Araç içerisinde bulunan yolculardan 2'sinin otomobilden fırladıkları görüldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.