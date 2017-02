Canlı yayında konuşan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:







16 Nisan'da herhangi bir sorun görmüyoruz. Ama bu başka anlama gelmesin, 16 Nisan'da getirmek istediğimiz sistemin tam olarak anlatılması çabamız sürecek. Her şey bitmiş gibi bir haleti ruhiye içine hiçbir zaman girmedik. Vatandaşa da saygısızlık olur. Şu an itibarıyla anket sonuçlarında hayırın üstünde olduğumuz ortada.







"PİYASALARIMIZA ADETA ÇÖKME HAREKATI YAPILDI"







Para ve sermaye piyasalarına yönelik bir atak söz konusu. İma etmeye çalıştık ama bu kadar netlikte söylüyoruz. Ekonomide istikrarı bozmayı hedefleyen saldırılarla karşı karşıya kaldık. Derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin genel kredi notunu ve bankalarla ilgili değerlendirmelerine baktığınızda bunun kesintisiz bir projenin devamı olduğunu görürsünüz. Hiçbiri rasyonel karar değildi. 28 Ocak'ta Fitch'in not seviyesini düşürmesine bakalım, bir hafta önce piyasalar normalleşmeye başlamıştı. Fitch açıklama yaptı, yapacağı değerlendirme ile ihsası reyde bulundu adeta. Bu alışılagelen bir olay değildir. Piyasalarımıza adeta çökme hareketı yapıldı.







