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flaş açıklama! her an saldırabiliriz...

FLAŞ AÇIKLAMA! HER AN SALDIRABİLİRİZ...

Azerbaycan, Ermenistan ordusu Dağlık Karabağ ve etrafındaki illeri işgal altında tutmaya devam ettiği sürece, Azerbaycan ordusunun toprakları işgalden kurtarmak için her an saldırıya geçebileceği uyarısında bulundu.

Tarih : 06 Mayıs 2016, 15:07
Puan Ver : Flaş Açıklama! Her An Saldırabiliriz...(8/10)9


Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan basınında yer alan, Dağlık Karabağ'ın sembol kenti Şuşa'nın 24. işgal yıl dönümü olan 8 Mayıs'ta Azerbaycan ordusunun saldırı başlatacağına yönelik iddialar hakkında açıklama yayımladı.



Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) işgalin sonlandırılmasına ilişkin kararlarını Ermenistan'ın hiçe saydığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:



"BMGK kararlarına uyulmaması halinde saldırının gerçekleşmesi gerekli ve kaçınılmazdır. Ermeniler, her gün, her saat Azerbaycan ordusunun topraklarının işgalden kurtarılması için atacağı adımları beklemelidir. Azerbaycan ordusu, topraklarını düşmandan kurtarmaya kadirdir ve tam hazırdır. Ermenistan askerleri her gün telaş ve korku içerisinde yaşamak istemiyorlarsa, Azerbaycan topraklarını terk etmeli ve işgale son vermelidir."








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