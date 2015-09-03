FİYATLAR ARTACAK EVİNİZİ ALIN
Dolar kurunda son dönemde yaşanan artışın konut fiyatlarına zam olarak yansıması beklenirken, sektör paydaşlarından, ev almayı planlayan vatandaşlara fiyatlar zamlanmadan harekete geçmeleri tavsiyesi geldi.
Dolar kurunda son dönemde yaşanan artışın konut fiyatlarına zam olarak yansıması beklenirken, sektör paydaşlarından, ev almayı planlayan vatandaşlara fiyatlar zamlanmadan harekete geçmeleri tavsiyesi geldi.
İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, inşaat sektöründe kullanılan malzemelerin tamamına yakını yerli üretim olduğu için döviz fiyatlarındaki artışın gayrimenkul üretim ve satışına etkisinin dolaylı olduğunu belirterek, "Dövizde son zamanlarda yaşanan artışın gayrimenkul üzerindeki dolaylı etkisi yüzde 4'ü geçmemektedir" dedi.
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