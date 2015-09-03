O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Fiyatlar artacak evinizi alın

FİYATLAR ARTACAK EVİNİZİ ALIN

Dolar kurunda son dönemde yaşanan artışın konut fiyatlarına zam olarak yansıması beklenirken, sektör paydaşlarından, ev almayı planlayan vatandaşlara fiyatlar zamlanmadan harekete geçmeleri tavsiyesi geldi.

Tarih : 03 Eylül 2015, 14:02
Puan Ver : Fiyatlar Artacak Evinizi Alın(6/10)11


Dolar kurunda son dönemde yaşanan artışın konut fiyatlarına zam olarak yansıması beklenirken, sektör paydaşlarından, ev almayı planlayan vatandaşlara fiyatlar zamlanmadan harekete geçmeleri tavsiyesi geldi.



İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, inşaat sektöründe kullanılan malzemelerin tamamına yakını yerli üretim olduğu için döviz fiyatlarındaki artışın gayrimenkul üretim ve satışına etkisinin dolaylı olduğunu belirterek, "Dövizde son zamanlarda yaşanan artışın gayrimenkul üzerindeki dolaylı etkisi yüzde 4'ü geçmemektedir" dedi.










Etiketler: Fiyatlar  Artacak  Evinizi  Alın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER