Bursa'da kış aylarının vazgeçilmezi olan 'kebap' kestanenin fiyatı, kırmızı eti solladı. Kaldırımda seyyar satıcıların sattığı kebap kestanenin kilosu 75 liraya kadar çıkıyor.

ÇİĞ OLARAK 25 LİRAYA SATILIYOR

Kentin vazgeçilmez lezzetlerinden kestane, pazar tezgahlarında ve seyyar satıcılarda yerini aldı. Pazar yerlerinde çiğ olarak satılan kestanenin kilosu 20 ile 25 lira arasında değişirken, kaldırım üzerindeki seyyar satıcılarda 'kebap' olarak satılan kestanenin kilosu ise 70- 75 liradan satılıyor.

"PİŞTİĞİ ZAMAN 400 GRAM FİRE VERİYOR"

Seyyar satıcı Hasan Arslan, yüksek fiyat nedeniyle kestaneye olan ilginin az olduğunu belirterek, "Pazarlarda, manavlarda çiğ olarak satılan kestanenin kilosu 20 ile 25 lira arasında değişiyor. 1 kilo kestane piştiği zaman 350-400 gram fire verir. Bu nedenle kebap kestanenin fiyatı 70-75 lira. Tabii bunun artı masrafları da var, kömür, kağıt gibi. Onun için fiyatlar böyle yüksek. Fiyat yükselince de talep azalıyor" dedi.

Kaynak: haberinburada