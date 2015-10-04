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fiyatı çeyrek altını solladı

FİYATI ÇEYREK ALTINI SOLLADI

Kış aylarının önemli şifa kaynaklarından ıhlamur, fiyatıyla altınla yarışır hale geldi. Geçen yıl kilogramı 120 liradan satılan ıhlamurun fiyatı yüzde 50 artarak bu yıl 180 liraya kadar yükseldi.

Tarih : 04 Ekim 2015, 14:00
Puan Ver : Fiyatı Çeyrek Altını Solladı(0/10)


Tüm Aktarlar ve Baharatçılar Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiricileri Derneği (TABDER) Başkanı Ayhan Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketimi giderek artan ıhlamurda sonbaharla talebin yükselmeye başladığını ancak tüketicinin raftaki fiyatı görünce şaşkınlığa uğradığını söyledi. Ihlamur üretiminde önemli bir gerileme görülmemesine rağmen fiyatların artmasının "fırsatçıların" bulunduğunu savunan Ercan, ithalatın kaçınılmaz hale geldiğini, aksi durumda fiyatın 250 lira seviyesini görebileceğini ifade etti. Piyasanın önde gelen ıhlamur toptancılarının ürün üzerinde spekülasyon yaptığını, düşük fiyata aldığı ıhlamuru bekleterek yüksek fiyata satmak istediğini ileri süren Ercan, şöyle konuştu:



"Ihlamur toptancıları, sezon başında köylüden kilogramı 40 liradan ıhlamur aldı. Köylünün elinde ürün azaldıkça fiyat 120 liraya kadar çıktı. Ancak toptancılar şu an ıhlamur alımını kesti. Toptancıların uyanıklığı yüzünden üretici ve tüketici mağdur olacak. Bunun adı resmen karaborsacılık ve fırsatçılık. Bebek ve hamilelere dahi gönül rahatlığıyla verdiğimiz bu şifa bitkisi, kirli bir oyunla karşı karşıya."



Ercan, önceki yıllarda Bulgaristan'dan ıhlamur ithal edildiğini, bu yıl da bu yönde çalışmaların olduğunu bildirdi. Ercan, AB üyesi olmayan Gürcistan, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Makedonya gibi ülkelerde de kaliteli ve ucuz ıhlamur bulunduğunu, gümrük vergisinde düzenleme yapılması halinde fiyatların makul seviyelere gerileyebileceğini dile getirdi.








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