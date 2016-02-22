

Fiyat-Performans Canavarı: Intex Aqua Craze, tüm dikkatleri üzerine çekecek.



Hindistanlı Telefon Üreticisi yeni model telefonunu satışa çıkardı. 90 Dolar yaklaşık olarak 265 TL Fiyat Etiketine sahip olan Cihaz; özellikleriyle de dikkat çekiyor.



Intex Aqua Craze Şu Özelliklere Sahip:



Telefonda; 64 Bit destekli 1 GHz hızında çalışan MediaTek MT6735P Yongaseti yer alıyor. MediaTek MT6735P Yongasetine; Mali-T720 Grafik İşlemcisi eşlik ediyor. 1 GB Ana Belleği, Intex; bu modeli için tercih etmiş. 8 GB Dâhili Depolama Alanına sahip olan telefon, micro-SD Kart Girişine sahip.



Micro-SD Kart Girişi ile telefonun Depolama Alanını 32 GB'ye kadar arttırabilirsiniz. 5 inçlik Kapasitif Dokunmatik Ekran, yarı HD: “1280×720” çözünürlüğüne sahip. 8 Megapiksellik Arka Kameraya, 2 Megapiksellik Ön Kamera eşlik ediyor. 2500 mAh Batarya, telefona güç katıyor.



Google'ın Taşınabilir Cihaz İşletim Sistemi Android Lollipop 5.1, telefonda yer alıyor. Çift SIM Kart Girişi, Wi-Fi, microUSB 2.0, FM Radyo, GPS ile AGPS de telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor. 4G LTE'ye de cihaz destek veriyor.



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