

Memorial Antalya Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Bölümü'nden Op. Dr. Bülent Fahri Kılınçoğlu, fıtığa neden olan omurga hastalıklarından korunma yolları ve tedavisi hakkında bilgi verdi.







Omurga hastalıklarında ilk belirti ağrıdır. Ağrının oluşumunda kişinin genetik yapısı, kilosu, mesleği, yaşam tarzı, alışkanlıkları bazen de geçirmiş olduğu kazalar etkili olmaktadır. Ağrı; problem nerede ise o bölgeden belli belirsiz aralıklarla gelmekte veya bedenin zorlanması ve uzun yürüyüşlerin ardından ortaya çıkmaktadır. Bir süre sonra sıklığı artan ve şiddetlenen ağrı, kollara yayılan veya ayaklara doğru inen bir elektrik çarpması hissi oluşturur. Hastalığın ilerlediği durumlarda ağrıya; karıncalanma, yanma, batma ve kuvvet kaybı eklenmektedir. Altı aydan uzun süren, belli aralıklarla bacaklarda veya kollarda hissedilen ve geçmeyen ağrılar, omurgada kireçlenme ve fıtığın habercisi kabul edilir.



İç organlar da etkilenebilir



Omurgadaki şikayetlerin bir kısmını; böbrekler, safra kesesi, mide hatta kalp gibi organlara yansıyan ağrılar oluşturur. Ani ve ters bir hareketin ardından, kas ve eklemlerin zorlanması veya incinmesi sonrasında oluşan ağrılar da vardır. Geçmeyen ağrılarda muayene ve radyolojik incelemelerle %99 oranında tanı konulabilir.



Gerekli durumda ameliyat uygulanır



Omurgada; kireçlenme, omurilik ve sinir sıkışıklığı teşhisi konulan hastaların tedavisinde, öncelikle risk faktörlerini ortadan kaldırmak gerekir. Tedavinin başlangıcında; ilaç, istirahat ve fizik tedavi egzersizleri önerilir. Alınan önlemlere rağmen hastanın şikayetleri artıyorsa, başarı oranı %95'leri geçen mikro cerrahi ile hastaya konfor sağlamaktadır. Bel fıtığı tedavisinde genel prensip, hastaya ve dokularına en az zarar veren ve iyileşme süreci hızlı olan yöntemin tercih edilmesidir. Ameliyat, sadece 2 cm'lik bir cerrahi kesi ile yumuşak dokuların arasından girilerek, kemik doku alınmadan yapılmaktadır. Ameliyat sonrası dönemde hastalar 4-6 saat içinde ayağa kalkabilmekte ve 18-24 saat sonra taburcu edilmektedir. Hasta taburcu edildikten sonra 10 günlük yatak ve 10 günlük ev istirahatinin ardından günlük iş ve sosyal yaşantılarına hızla geri dönebilmektedir. Bazı hastalara ameliyatın üçüncü haftasından sonra, fizik tedavi ve rehabilitasyon programı önerilmektedir.



Omurganızı korumak için bunlara dikkat edin;





Dengeli ve doğal beslenin.

Dengeli ve doğal beslenin.



Masa başında çalışıyorsanız, sık sık kısa mola verin ve masa başı egzersizleri yapmayı ihmal etmeyin.

Masa başında çalışıyorsanız, sık sık kısa mola verin ve masa başı egzersizleri yapmayı ihmal etmeyin.



İdeal kilonuzu korumaya dikkat edin.

İdeal kilonuzu korumaya dikkat edin.



Sigara kullanmayın.

Sigara kullanmayın.



Haftada en az 3 kez, yüzme gibi omurgayı koruyabilecek spor aktiviteleri yapın.

Haftada en az 3 kez, yüzme gibi omurgayı koruyabilecek spor aktiviteleri yapın.



Kısa mesafeler için asansöre binmek veya araba kullanmak yerine yürümeyi tercih edin.

Kısa mesafeler için asansöre binmek veya araba kullanmak yerine yürümeyi tercih edin.



Sağlık kontrollerinizi sürekli yaptırın.

Sağlık kontrollerinizi sürekli yaptırın.



Bedeninizi zorlayacak hareketlerden kaçının ve ağır yükler kaldırmayın.





kaynak:sonhaber