Fitch, belirsizliğin azalmasının, reformların uygulanmasının ve büyümenin desteklenmesinin Türkiye'nin kredi notu için olumlu olacağı açıklamasını yaptı.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings belirsizliğin azalmasının, reformların uygulanmasının ve büyümenin desteklenmesinin Türkiye'nin kredi notu için olumlu olacağını belirtti. Türkiye'nin 2013-2015 yılları arasındaki seçim döngüsünü tamamladığını belirten Fitch Rating, “Seçim sonucunun Türkiye'nin kredi profili ve reytingi üzerindeki etkileri, yapısal reformlara ve ekonomik dengelenmeye taşıyacak daha istikrarlı ve öngörülebilen bir politik ortama bağlı olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.