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fitch'ten kritik türkiye açıklaması!

FİTCH'TEN KRİTİK TÜRKİYE AÇIKLAMASI!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de kamu finansmanının halen güçlü olduğunu açıkladı.

Tarih : 12 Ocak 2017, 16:19
Puan Ver : Fitch'ten Kritik Türkiye Açıklaması!(7/10)7


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin finansman ihtiyacının yüksek olmasına rağmen kamu finansmanının da güçlü olduğunu açıkladı.



Kredi derecelendirme kuruluşunun, Londra'da küresel ekonomik gelişmelerin ele alındığı toplantıdaki sunum notlarında, “Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı yüksek, politik risk yüksek. Kamu finansmanı ise halen güçlü.” değerlendirmelerine yer verildi.



Fitch'in Küresel Reyting Başkanı James McCormack ise Fitch Ratings'ten bir heyetin hali hazırda Türkiye'de olduğunu belirterek, negatif görünümünün risklerde yükselişe işaret ettiğini, not indirimi riskinin olduğunu söyledi.



 


Fitch Başekonomisti Brian Coulton ise ABD'nin para politikasını değerlendirerek, “Bizim temel senaryomuz küresel ekonomik büyümenin artması. Özel sektör yatırımları iyileştikçe rahatlayan ABD'nin mali politikası, Rusya ve Brezilya'daki ekonomik dengelenme de bunu destekleyecektir.” ifadelerini kullandı.



Coulton, küresel ekonomide yükselen ekonomik milliyetçilik nedeniyle aşağı yönlü risklerin artış kaydettiğini belirtti.



EMEA Bölgesi Kredi Derecelendirme Başkanı Ed Parker ise, “Tüm ülkeler içerisinde negatif görünümle değerlendirdiklerimizin sayısı pozitif olarak değerlendirdiklerimizin yaklaşık 6 katı. Küresel reyting görünümleri 2017 yılında açık bir şekilde aşağı yönlü.” ifadelerini kullandı.



Parker gelişmekte olan ekonomilere ilişkin olarak odak noktasının bu ülkelerin artan emtia fiyatlarına ve ABD'nin olası faiz artırım kararının etkilerine karşı duruşunun olacağını söyledi.



Fitch'in Küresel Şirket Operasyonları Sorumlusu Alex Griffiths de “Avrupa'da Brexit'e ilişkin ve Avrupa'daki diğer potansiyel şoklara dair siyasi belirsizlik şirketlerin risk iştahını azaltabilir. Bu da şirketlerin yönetim kurullarının sermaye yatırımlarını düşük tutmasına neden olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Fitch  Ten  Kritik  Türkiye  Açıklaması    haber

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