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fitch'ten en yüksek not izmir'e

FİTCH'TEN EN YÜKSEK NOT İZMİR'E

Moody's'den sonra, Fitch Ratings de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin derecelendirme notunu, "alınabilinecek en yüksek kredi notu" olan "AAA" olarak belirledi

Tarih : 27 Mayıs 2017, 14:23
Puan Ver : Fitch'ten En Yüksek Not İzmir'e(9/10)7


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ulusal kredi notunu, "AAA"ya yükseltti. Belediyeden yapılan açıklamada, Fitch Ratings'in mayıs ayı raporunda, İzmir Büyükşehir Belediyesinin "AA+" olan kredi notunu, yatırım yapılabilir seviyesinin en üst basamağı olan "AAA"ya yükselttiği belirtildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesinin böylece, hem Fitch'ten hem de Moody's'den "alınabilinecek en yüksek kredi notunu" aldığı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu rapora göre, verilen notun İzmir Büyükşehir Belediyesinin "sürdürülebilir güçlü faaliyet performansını", "yüksek faaliyet marjlarını" ve "ihtiyatlı yönetimini" yansıttığı belirtilerek, "Ulusal kredi derecelendirme notundaki artış, İzmir Büyükşehir Belediyesinin geçmişten günümüze kadar sağlam ekonomik performans sicili ve ılımlı borç seviyelerinden kaynaklanmaktadır." ifadesi kullanıldı.



Raporda, İzmir Büyükşehir Belediyesinin borç ölçütlerinin durağan kalmasının beklendiği, borcun cari gelire oranının ortalama yüzde 55 ile dengede kalmasının öngörüldüğü kaydedildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Fitch  Ten  En  Yüksek  Not  İzmir  E    haber

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