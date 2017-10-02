FİTCH'İN YIL SONU DOLAR/TL TAHMİNİ BELLİ OLDU
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings yaptığı açıklamada dolar/TL'nin bu yıl sonunda 3,50 seviyesinde kalacağını öngördü.
Fitch bugün yayınladığı "Global Ekonomik Görünüm- Eylül 2017" raporunda dolar/TL'nin bu yıl sonunda 3,50 seviyesinde kalacağını öngördü.
"BÜYÜME BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ"
Fitch, Türkiye için şu değerlendirmelerde bulundu:
"Büyüme yine Fitch'in beklentilerinin üzerinde geldi. 2017 2. çeyrekte ekonomi yüzde 5,1'in üzerinde büyüdü. Performans, geçici mali tedbirler ve Kredi Garanti Fonu'nu içeren çeşitli devlet teşvikleri tarafından desteklenmeye devam ediyor. Euro Bölgesi'nde güçlenme de destekleyici bir rol oynadı.
"2017 İÇİN BÜYÜME BEKLENTİMİZ YÜZDE 5,5"
Yüksek frekanslı göstergeler güçlü ivmenin 2017 3. çeyrekte devam ettiğine işaret ediyor. Yıllık bazda karşılaştırma 2016 3. çeyrekteki başarısız darbe girişiminin yol açtığı baz etkisiyle de yükseldi. 2017 3. çeyrekte büyümenin yüzde 7'yi aşmasını bekliyoruz. Bu nedenle 2017 için büyüme tahminimizi Haziran ayındaki yüzde 4,7'den yüzde 5,5'e revize ediyoruz"
Kaynak: haberinburada
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